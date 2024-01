Sénégal - Cameroun : Habib Diallo et Pape Matar Sarr titulaires, voici la compo officielle des Lions

Après sa victoire 3-0 face à la Gambie, Aliou Cissé a décidé d'opérer quelques changements dans le onze des Lions du Sénégal. Ce vendredi, face au Cameroun, le sélectionneur national fait encore confiance à Habib Diallo à la pointe de l'attaque et Ismaila Sarr sur le couloir. Au milieu, Pape Matar Sarr est titulaire.



Dans les cages, on retrouve toujours Edouard Mendy, tandis que Kalidou Koulibaly va former la charnière avec Abdou Diallo. Sur les couloirs, pas de changement, Krépin Diatta et Ismail Jakobs restent titulaires. Au milieu, Lamine Camara et Pape Guéye sont également titulaires, accompagnés aujourd'hui de Pape Matar Sarr, de retour de blessure.



En attaque, Sadio Mané sera accompagné par Habib Diallo et Ismaila Sarr, comme face à la Gambie.



Compo officielle du Sénégal : Edouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs - Lamine Camara, Pape Guéye, Pape Matar Sarr - Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaila Sarr