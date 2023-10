Sénégal / Cameroun : Koulibaly et Krépin affichent la grande forme, Pape Matar Sarr n’y arrive pas

Le choc tant attendu entre le Sénégal et le Cameroun a tenu toutes ses promesses ce lundi au stade Felix Bollaert de Lens. Les deux équipes sortaient d’une défaite respectivement contre l’Algérie et la Russie, mais elles ont livré un beau duel sanctionné par la victoire du Sénégal (1-0). C’est l’attaquant vedette des Lions de la Teranga, Sadio Mané, qui a marqué le seul but de la partie à la 34ème minute sur penalty. Dans le choc entre le champion d’Afrique en titre et le deuxième pays le plus titré du continent, les hommes d’Aliou Cissé ont répondu présent, notamment Kalidou Koulibaly et Krépin Diatta, qui ont livré un bon match.

Edouard Mendy (Gardien de but)

Dans ce choc entre Lions, il a passé un premier quart d’heure assez tranquille où il n’a touché le ballon qu’à deux reprises. L’ancien gardien de Chelsea, qui avait besoin d'un grand match pour se rassurer après les critiques qui se sont abattues sur lui, n’a pas été sollicité en première mi-temps. En seconde période, il a réussi un arrêt décisif sur une action dangereuse des Camerounais en détournant du pied un tir de Toko-Ekambi (73ème ). Le dernier rempart des Lions a montré avec une belle sérénité et prouvé qu’il reste un grand gardien.

Krepin Diatta (Latéral droit)

Très critiqué lors de ses dernières sorties avec les Lions, Krépin Diatta a incontestablement fait taire ses détracteurs. En effet, le joueur de l’AS Monaco a été l'un des Lions les plus en vue hier soir sur la pelouse de Felix Bollaert de Lens. S’adaptant bien au système mis en place par Aliou Cissé, Krépin Diatta s’est montré très à l’aise en début de match avec une bonne activité et de bonnes initiatives offensives. En seconde période, il a continué sur le même rythme en combinant bien avec Nampalys et Ismaila Sarr. Sur le plan défensif aussi, il a été très costaud, réussissant à diminuer l’impact de Toko-Ekambi.

Moussa Niakhaté (Défenseur central)

Comme contre l’Algérie, Moussa Niakhaté a livré une belle partie. Très bon dans les duels et très agressif dans ses interventions défensives, le joueur de Nottingham Forest a livré un match solide. Aux côtés de Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly, le longiligne défenseur central gaucher (1,90 m, 75 kg) a été impeccable avec un bon sens du placement. En dépit d’une certaine lenteur sur les sorties de balles, il a réussi de bonnes relances vers l’avant. Avec cette prestation, il semble bien parti pour reléguer Abdou Diallo sur le banc.

Kalidou Koulibaly (Défenseur central)

Efficace dans ses interventions et impeccable dans ses relances, le capitaine des Lions a encore été à la hauteur dans ce duel des Lions. Concentré et toujours bien placé, Kalidou Koulibaly a écœuré les attaquants camerounais par sa science défensive. L’ancien Napolitain, qui semble plus à l’aise dans une défense à trois, a été sans doute le meilleur Sénégalais sur la pelouse de Bollaert. Très solide en défense, c’est lui qui a obtenu le penalty qui a permis à Sadio Mané de marquer le seul but de la partie.

Cheikhou Kouyaté (Défenseur central)

Aligné en défense centrale aux côtés de Koulibaly et Moussa Niakhaté, Cheikhou Kouyaté a passé une première période assez tranquille. En effet, avec la domination du Sénégal, l'expérimenté joueur n’a pas été inquiété par les attaquants camerounais. Sobre et serein, le joueur de Nottingham Forest a répondu présent pour cette rencontre de prestige. Très propre dans ses interventions et dans ses relances, Cheikhou Kouyaté a montré dans ce match de haut niveau à ceux qui veulent l’envoyer à la retraite qu'il a encore de beaux restes. (Remplacé par Abdou Diallo (90+4).

Ismail Jakobs (Latéral gauche)

Dans un système à trois défenseurs centraux, le latéral gauche des Lions a été très intéressant. D’ailleurs, c’est lui qui a effectué le premier centre dans la surface de réparation camerounaise. Très intelligent dans le jeu, Ismaila Jakobs a montré une grande activité sur son flanc gauche. Très bon tactiquement, le joueur de l’AS Monaco (Ligue 1 française) a aussi livré un bon match sur le plan défensif.

Pape Matar Sarr (Milieu de terrain)

Dans un rôle d’animateur, il a tenté en début de match de mettre du rythme avec sa technique et sa vitesse. Avec des transversales, il a essayé d’aérer le jeu des Lions sans beaucoup de réussite. Moins présent dans le jeu en seconde période, le milieu de terrain des Spurs de Tottenham a cédé sa place à Ismaila Pathé Ciss (69) qui a essayé d’apporter plus d’agressivité au milieu.

Nampalys Mendy (Milieu de terrain)

Le petit milieu de terrain du Sénégal, qui jouait ce match dans son jardin, a répondu présent avec une bonne activité dans l’entrejeu. Très en forme, Nampalys Mendy a été très précieux dans la conservation du ballon. Avec sa technique et sa vivacité, il a bien combiné avec Krepin Diatta et Ismaila Sarr. Il est clair que les matchs de Ligue des Champions joués avec Lens lui ont fait du bien, car il est apparu dans cette rencontre de prestige très alerte avec beaucoup de créativité au milieu du terrain (remplacé par Idrissa Gana Gueye (76) qui a tenté d’apporter son expérience dans le dernier quart d’heure).

Ismaila Sarr (Attaquant)

Absent contre l’Algérie pour cause de blessure, Ismaila Sarr a retrouvé la sélection à l’occasion de cette rencontre de prestige contre le Cameroun. Aligné sur le flanc droit, le Marseillais n’a pas été en réussite sur la pelouse de Bollaert. Malgré sa capacité d'accélération, sa belle vitesse et sa qualité de dribble, Ismaila Sarr a encore fait preuve d’une inefficacité chronique en ratant un face-à-face à priori facile. Même s'il a été bon dans le repli défensif, le joueur formé à Génération Foot doit encore beaucoup travailler dans la finition (Remplacé par Iliman Ndiaye (78) qui a tenté d’apporter un plus en tenant le ballon).

Sadio Mané (Attaquant)

Sadio Mané est toujours particulièrement scruté à toutes les sorties des Lions. Pour ce match contre le Cameroun, l’ancien attaquant de Liverpool a démarré le match en essayant d'entrée de mettre le feu dans la défense camerounaise. À la 6ème minute, il était tout près de marquer le but de l’année sur un lob qui passe de peu au-dessus. Toujours insaisissable dans ses débordements, c’est lui qui a offert la première occasion de la partie à Habib Diallo (8ème minute) par un centre du gauche, mal exploité par l’avant-centre des Lions. En leader technique, c’est lui qui a transformé le penalty obtenu par Koulibaly, permettant au Sénégal de battre le Cameroun. Un but qui a sauvé, on peut dire, son match.

Habib Diallo (Attaquant)