[Matchday] Sénégal - Cameroun : La composition probable de Aliou Cissé, quelques changements attendus

Ce vendredi, le Sénégal jouera son deuxième match à la CAN 2023. Les joueurs d'Aliou Cissé feront face aux Lions Indomptables à Yamoussoukro, à 17 heures. Pour ce match, Aliou Cissé devrait opérer deux changements dans sa composition d'équipe.







"On ne change pas une équipe qui gagne". Cette assertion ne devrait pas être de mise ce vendredi pour le match Sénégal - Cameroun. Après une nette victoire face à la Gambie, le sélectionneur sénégalais devrait faire quelques petits réglages.





Dans le but et en défense, Aliou Cissé ne devrait pas opérer de changement. Abdou Diallo, surprise de la composition d'équipe face à la Gambie avec son rôle hybride, devrait garder sa place dans le onze malgré les retours de Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Guéye. Pape Guéye et Lamine Camara, très bons lors du premier match, devraient également garder leur place.





Cependant, c'est devant que des changements sont attendus. Après sa performance terne, Habib Diallo devrait céder sa place à Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque. Sur le couloir droit, Ismaila Sarr devrait lui aussi céder sa place à Iliman Ndiaye. Ils accompagneront l'indéboulonnable Sadio Mané.