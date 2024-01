Sénégal-Cameroun: La tactique gagnante de Cissé face à Rigobert Song

On avait l'habitude de voir les Lions dans une posture plus offensive face à ses adversaires. Mais contre le Cameroun, Aliou Cissé a mis en place un bloc médian.





Un dispositif tactique aminé par un système de 4-3-3 hybride qui se muait en 3--4-3 avec un repositionnement de Abdou Diallo dans l'axe central, Pape Guéye en position sentinelle, Lamine Camara et Pape Matar Sarr dans l'animation. Ce choix de Cissé a déjoué les plans de Rigobert Song et ses poulains qui ont pendant longtemps tenté de désiquibrer l'équipe sénégalaise par un jeu long. Les tentatives de trouver leurs attaquants dans le dos de la défense sénégalaise et le jeu verticale n'ont pas donné donné grandes choses.





En conférence de presse, Aliou Cissé est revenu sur sa taticque gagnante. ''Il fait très chaud ici et si on joue avec une certaine intensité on pourrait ne pas tenir toute une rencontre. On a donc décidé d'évolué avec un zone médian pour après sortir. Ça nous a un peu réussi. On a été solide, On ne les a pas laissé entrer dans notre bloc. La seule solution qu’ils avaient c’était le jeu verticale. Les deuxièmes ballons nous permettaient d’aller rapidement en transition. Effectivement on est pas une équipe qui l'habitude d'attendre'', analyse-t-il.