[Au rythme de la Can] Sénégal-Cameroun : La victoire en ligne de mire pour une place en huitièmes dans le derby de Lions

Ils sont considérés comme les favoris de la poule C de la Can 2023, mais ils ont connu des fortunes diverses lors de la première journée. Le Sénégal, champion en titre, a démarré par une victoire face à la Gambie et le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée. Les deux formations se retrouvent ce vendredi (17 heures) pour le compte de la deuxième journée et visent une victoire pour espérer le ticket qualificatif aux huitièmes de finale. Ce choc entre Lions s’annonce comme une finale et met aux prises deux géants du continent.





Premiers de la poule A avec 3 points, Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont à la recherche d’un second succès pour consolider leur statut de leader afin de décrocher leur ticket pour la prochaine étape de la compétition.





Un objectif que visent aussi les Lions indomptables qui veulent mieux se repositionner dans le groupe après leur match nul face à la Guinée. Une victoire pourrait même leur ouvrir la porte des huitièmes.





Un air de revanche plane aussi sur cette rencontre. En effet, le Sénégal a récemment battu en amical le Cameroun sur la marque de 1-0. Mais les Lions du Sénégal n’ont sans doute pas oublié leur élimination en quarts de finale de la CAN 2017 par le Cameroun.