[Matchday] Sénégal / Cameroun : les duels clés du match





Après une entrée fracassante contre la Gambie (3-0), le Sénégal affronte ce vendredi le Cameroun avec pour objectif de décrocher la qualification en huitièmes de finale avant le dernier match. Toutefois, le choc des fauves face aux Lions Indomptables du Cameroun s’annonce déjà explosif. Les deux nations, qui entretiennent une certaine rivalité, veulent remporter ce match pour conforter leur statut de grandissime favori de la compétition. De beaux duels en perspective pour cette rencontre entre Lions.

Ismail Jakobs / Karl Toko Ekambi

Auteur d'une belle prestation défensive face à la Gambie, Ismail Jakobs a plutôt bien entamé la CAN Côte d'Ivoire 2023. Toutefois, face à une équipe du Cameroun revancharde, il devra rehausser son niveau de jeu pour maîtriser les attaquants camerounais. Le plus dangereux d'entre eux est certainement Karl Toko Ekambi. Avec l'absence probable de Vincent Aboubakar, Toko Ekambi sera très attendu dans ce duel des Lions pour porter l'attaque camerounaise. Ainsi, ce beau duel entre le défenseur de l'AS Monaco et l'attaquant du club d'Abha dans le championnat saoudien pourrait être déterminant pour l'issue de la rencontre.

Pape Gueye / Franck Zambo Anguissa

Auteur de l'ouverture du score face à la Gambie, Pape Alassane Gueye a montré de bonnes choses dans le premier match du Senegal. Cependant, face au Cameroun, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille aura fort à faire au milieu de terrain avec Franck Zambo Anguissa. En effet, le joueur de Naples, régulateur de l'entrejeu camerounais, est l'un des éléments les plus importants de l'équipe camerounaise. Avec son volume de jeu et son abattage, son duel au milieu de terrain avec Pape Alassane Gueye s'annonce déterminant dans ce choc entre équipes rivales.

Ismaïla Sarr / Darlin Yangwa

Dans ce choc entre le Sénégal et le Cameroun, les duels seront déterminants dans tous les coins du terrain. Même s'il n'a pas réalisé de grand match avec la sélection depuis quelque temps, Ismaila Sarr constitue un atout indéniable pour l'attaque de l'équipe du Sénégal. Avec sa pointe de vitesse et sa percussion, il peut dynamiter la défense des Lions Indomptables. Toutefois, sur le flanc droit, le Marseillais va croiser le jeune et teigneux latéral gauche camerounais, Darlin Yangwa. En dépit de son manque d'expérience, Yangwa est un solide défenseur qui possède de nombreuses qualités. Très en vue lors du match contre la Guinée, le latéral gauche camerounais sera un sacré client pour l'ailier sénégalais.