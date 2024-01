Sénégal-Cameroun : Les supporters de Guédiawaye annoncent la couleur

A quelques heures de la deuxième sortie des Lions, champions d'Afrique en titre, contre les Lions indomptables du Cameroun (17 h), la banlieue dakaroise, en particulier Guédiawaye, est à l'heure du flocage des maillots que les supporters porteront pour pousser les coéquipiers de Sadio Mané à la victoire.







En effet, les supporters restent optimistes de revivre le même scénario que 2021 au Cameroun. Pour Mamadou Diop, les champions d'Afrique ont des arguments à faire valoir. "Ce match compte énormément pour le Sénégal. D'abord pour l'histoire de la compétition face au Cameroun. Sur nos dernières rencontres à la Can, les Camerounais sont sortis victorieux. Aujourd'hui, nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique. On aura notre mot à dire, vu le match amical qu'on a joué face à cette équipe et qui s'est soldé par la victoire du Sénégal. Les Lions doivent rester calmes et lucides. Ils ne doivent pas être pressés pour marquer. Je propose un jeu sur les ailes avec la pointe de vitesse de nos attaquants pour déséquilibrer le bloc bas dont Song va certainement mettre en place pour nous contrer. Si on parvient à marquer très rapidement, on n'aura pas de problème. Il faut juste rappeler à nos joueurs qu'un point suffit pour se qualifier en huitièmes de finale", déclare -t-il.









Boury, supportrice très motivée, abonde dans le même sens : "Je pense que les Lions vont encore redoubler d'efforts. Ils ont gagné leur match avec la manière face à nos voisins gambiens. Certes, on a deux blessés, Niakhaté et Sabaly, qui sont des éléments intéressants, mais j'espère que leur absence ne sera pas remarquée, car on a un bon effectif."