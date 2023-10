Sénégal - Cameroun : Sadio Mané satisfait de la prestation des Lions





Le Sénégal s’est imposé, hier, à Lens contre le Cameroun sur la plus petite des marges. Sadio Mané fut l’unique buteur des Lions.





Après le match, le joueur de Al Nassr a exprimé sa satisfaction après cette victoire de prestige : “On était bien, et ça s’est vu sur le terrain. On a eu une bonne semaine de préparation. Il y avait beaucoup de fluidité dans le jeu et moins de pertes de balles que lors de nos précédentes sorties. On a eu ce qu’on voulait en préparant ce match. Dans l’ensemble, je pense qu’on a bien joué et on a eu pas mal d’occasions”.





Rappelons que les deux se retrouveront de nouveau lors de la phase finale de la CAN, le 19 janvier 2024.