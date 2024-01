Sénégal - Côte d'Ivoire : Khalifa Sall dope les Lions

Avant le match Sénégal-Cote d'Ivoire comptant pour les quarts de finale de la CAN, Khalifa Sall a publié un message de soutien aux Lions : "Chers GAÏNDÉS ! L'énergie de tout un pays est derrière vous. Montrez au monde la force du #Lion et faites vibrer l’Afrique avec votre talent. Allez chercher la victoire avec la même passion et la même intensité que lors des phases de poule. Ce soir, nous rugirons ensemble".