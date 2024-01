Sénégal-Côte d'Ivoire : La compo officielle d'Aliou Cissé, avec Abdou Diallo et Niakhaté

Pour affronter la Cote d'Ivoire à 20 h, Aliou Cissé met la meilleure équipe à sa disposition avec cependant quelques choix forts. Pour remplacer Pape Guèye, touché face à la Guinée, le sélectionneur des Lions a choisi Abdou Diallo. Habib Diallo est encore titulaire à la pointe de l'attaque.





Édouard Mendy gardera les buts. En défense centrale, Aliou Cissé comptera sur le retour de Moussa Niakhaté, qui est associé avec le capitaine Kalidou Koulibaly. Sur les couloirs en défense, toujours les mêmes : Krépin Diatta et Ismail Jakobs.





Dans l'entrejeu, Diallo fera donc le lien entre la défense et le milieu, derrière Lamine Camara et Pape Matar Sarr. En attaque, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Habib Diallo sont les titulaires.