Sénégal-Côte d'Ivoire : Le message touchant d'Alioune Badara Bèye aux Lions









Invité vedette de Seneweb ce week-end à l'occasion d'une émission "Sargal" pour célébrer ses 50 ans de carrière en tant qu'écrivain, ancien football et témoin de l'histoire politique du Sénégal, le dramaturge Alioune Badara Bèye, auteur de plusieurs pièces de théâtre comme "Lat Dior", "Nder en flammes" a saisi l'opportunité pour adresser un message à Aliou Cissé et ses joueurs.





Selon l'écrivain, le Sénégal a l'une des meilleures équipes de la Can, mais il ne faut jamais sous-estimer une bête blessée qui veut se venger comme la Côte d'Ivoire qui a obtenu sa qualification difficilement, contrairement au Sénégal.





"J'appelle Aliou Clissé à veiller sur la défense et l'axe central, car en football, c'est bien de marquer, mais se défendre est encore mieux. La Côte d'Ivoire est une bête blessée qui veut soigner sa blessure. La moindre erreur de notre part, ils vont essayer d'être agressifs. Je salue la discipline notée dans l'équipe et l'esprit de partage des joueurs. Ils doivent savoir qu'ils sont à Abidjan pour défendre l'intérêt de tout un peuple. Nous leur souhaitons bonne chance, que la victoire soit avec nous", a-t-il déclaré devant une foule d'artistes, d'hommes politiques et d'anciens footballeurs.





Pour rappel, Alioune Badara Bèye était un ancien footballeur qui a fait les beaux jours de la Douane et de la Marine nationale française avant de devenir un écrivain et poète émérite. L'État du Sénégal lui a rendu un vibrant hommage pour célébrer ses 50 ans de carrière artistique et pour service rendu à la culture et le monde des arts.