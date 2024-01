Sénégal-Côte d'Ivoire : Les duels clés

Le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro sera le théâtre, demain lundi, d'une des plus belles affiches des 8es de finale entre le champion en titre, le Sénégal, et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'annonce explosive, vu l'enjeu et la pression qui entourent ce match. Même si le Sénégal est favori sur le papier, on peut s'attendre à de beaux duels dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest.



Evan Ndicka-Habib Diallo



Pour sa première CAN, Evan Ndicka a découvert les dures réalités du football africain. Ivoirien d'origine camerounaise, le puissant défenseur (1m92) de la Roma (Italie) a tenté tant bien que mal de s'adapter à une défense ivoirienne en grande difficulté depuis le début de la Coupe d'Afrique des nations. Face au Sénégal, l'ancien international espoir français doit rehausser son niveau de jeu face à la deuxième meilleure attaque de la CAN (8 buts) et montrer plus d'efficacité défensive, car il aura en face un sacré client, en la personne d'Habib Diallo. L'avant-centre sénégalais, auteur d'un but contre le Cameroun, veut briller dans ce choc et envoyer le Sénégal aux quarts de finale.



Lamine Camara-Franck Kessié



Auteur d'un doublé contre la Gambie, Lamine Camara a fait une entrée fracassante dans cette CAN. Pour son premier tournoi majeur, le jeune milieu de terrain du FC Metz a montré une grande maturité pour un joueur de son âge (20 ans). Technique, doté d'une bonne vision de jeu et très fort dans le travail défensif, le joueur formé au Casa Sports et à Génération Foot a l'opportunité de briller aux yeux du monde avec ce choc entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.



Toutefois, en face, Lamine Camara aura un sacré client : Franck Kessié. L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan et du FC Barcelone est une référence à son poste en Afrique. Malgré un début de CAN où il n'a pas beaucoup impacté dans le jeu ivoirien, Kessié reste un joueur d'expérience qui peut tirer son équipe vers le haut.



Sébastien Haller-Moussa Niakhaté



Touché face au Cameroun et absent contre la Guinée, Moussa Niakhaté devrait toutefois reprendre sa place au sein de la défense sénégalaise aux côtés de Kalidou Koulibaly. L'ancien de Mayence (Bundesliga), qui dispute sa première CAN, a plutôt bien démarré le tournoi. Cependant, l'actuel joueur de Nottingham Forest doit s'attendre à un beau duel avec le retour annoncé de Sébastien Haller dans le onze ivoirien.



En effet, l'avant-centre de Borussia Dortmund, absent depuis le début de la CAN, constitue un atout majeur pour une équipe ivoirienne qui veut renaître de ses cendres. C'est donc un beau duel en perspective pour ces deux joueurs qui connaissent bien les exigences du haut niveau pour avoir évolué dans les championnats allemand et anglais.