Sénégal-Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 taps): La machine a grippé

On ne gagne pas un match avant de l’avoir joué ! Ces paroles, Aliou Cissé et ses hommes l’ont appris à ses dépens ce lundi face à la Côte d’Ivoire en huitième de finale de la Can 2023. Les Lions qui avaient livré un jeu impressionnant avaient convaincu beaucoup d’observateurs et faisaient trembler tous leurs adversaires. Le Sénégal qui avait fini de faire le vide autour de lui avec ses victoires éclatantes devant la Gambie, le Cameroun et la Guinée était très attendu pour les huitièmes. Mais Cissé et ses hommes sont complètement passés à côté face au pays hôte.





A part les 10 premières minutes durant lesquelles ils ont ouvert le score (4 e mn), les Lions ont passé presque toutes les 120 mn à subir les assauts des Ivoiriens qui les avaient permis de revenir au score sur pénalty à la 85e mn avant de la prendre le dessus à la séance de tirs au but.





Pourtant Cissé a remis le même dispositif même s’il faut noter des changements avec le retour de Moussa Niakhaté en défense centrale, de Lamine Camara au milieu, la titularisation de Pape Matar Sarr et Abdoul Diallo en pointe basse. Mais la fausse note qui a grippé de la machine c’est sans doute l’animation du 3-4-3. En effet Abdou Diallo qui devait constituer le trio du milieu avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara lors des attaques adverses était trop coller à la défense.





Ainsi on l'équipe sénégalaise se retrouvait avec une défense à cinq. Ce qui a dégarni le milieu de terrain occupé pendant tout le match par les Ivoiriens. Lamine Camara et Pape Matar Sarr se trouvent finalement seuls dans l’entrejeu face à la puissance de Fofana, Seri et Sangara. Ces derniers ont noyé les deux jeunes joueurs sénégalais et poussé le bloc des Lions très bas. Avec cette situation les transitions offensives du Sénégal étaient très vide enraillé.