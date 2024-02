Sénégal-Côte d’Ivoire : ce que Ferdinand Coly n’a pas compris dans le plan de Aliou Cissé

Même s’il admet que l’«on peut parler d’échec en termes de résultats et d’objectif non atteint», avec l’élimination des Lions en huitième de finale par les Éléphants de Côte d’Ivoire, Ferdinand Coly est d’avis que l’équipe de Aliou Cissé «a réalisé un parcours extraordinaire en phase de poules» de la CAN 2023. «Le Sénégal a fait preuve de très grande qualité. Ça, il faut le reconnaître», martèle l’ancien international dans un entretien avec Stades.



Partant de ce constat, le footballeur en retraite suggère : «Il ne doit pas être question de tout remettre en cause. Il y a des échéances proches et puis il ne faut pas oublier que lors du premier tour, tout le monde parlait des qualités exceptionnelles de l’équipe sénégalaise.»



S’il a un reproche à faire à son ancien coéquipier, c’est surtout par rapport à son plan de jeu après l’ouverture du score matinale (4e mn) de son équipe. «Le scénario idéal était de marquer très tôt contre une équipe blessée, humiliée, signale Coly. Mais nous n’avons pas compris pourquoi ce recul incroyable de l’équipe pour laisser la possession de balle incroyable à l’adversaire. On a peut-être voulu laisser la balle à l’adversaire et jouer en contre-attaques.»



À la place de Aliou Cissé, l’ancien capitaine des Lions aurait «porté l’estocade pour appuyer et terminer le travail».



Toutefois, Ferdinand Coly félicite les Éléphants : «J’ai bien remarqué la force de caractère et le mental de cette équipe ivoirienne, après tous ces événements avec le staff renversé (limogé). Sous cette pression, ils sont venus nous battre en sortant un match comme ça, avec une qualité de passes, de puissance, d’abnégation, de mental et de psychologie.»