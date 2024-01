Sénégal - Côte d’Ivoire : Le souhait contrarié d’Alassane Ouattara

On n’est pas au bout de nos surprises dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, l’un des grandissimes favoris de cette compétition, a été éliminé par la Côte d’Ivoire hier lundi 29 janvier 2024. Personne n’aurait pu imaginer un tel scénario, mais l'Éléphant sorti par un trou de souris de la phase des poules a pu se qualifier en quart de finale de cette Coupe d’Afrique.





« Nous sommes fiers de vous »





Le président ivoirien était naturellement content de la performance de ses compatriotes.





« Bravo à nos Éléphants pour cette belle qualification en quarts de finale de la CAN ! Nous sommes fiers de vous ! », a-t-il écrit sur X (ex-twitter).





Cette affiche des huitièmes de finale, contrarie tout de même un souhait du dirigeant ivoirien. En effet, Alassane Ouattara avait émis le vœu de voir les Lions du Sénégal et les Eléphants de la Côte d'Ivoire s’affronter en finale.





« Le 13 janvier prochain , nous avons la Coupe d’Afrique des nations, où je disais au Chancelier (Olaf Scholz) que j’imagine que la finale sera entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Je promets la coupe à un des deux pays, parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d’Ivoire », déclarait le président ivoirien lors de la 5ème Conférence du G20 « Compact with Africa », à Berlin fin novembre 2023 .





Fatalement, il n’y a aura pas une finale Sénégal-Côte d’Ivoire lors de cette CAN.