Sénégal-Gabon (3-0) : ce que Mario Lemina pense de Mikayil Faye

Mikayil Faye a honoré par un but somptueux sa première sélection avec les Lions A, vendredi face au Gabon (3-0), en amical. D’une lourde frappe depuis environ 25 mètres des buts des Panthères, le défenseur du FC Barcelone a doublé la mise pour les Lions. Suffisant pour capter les attentions. Même chez l’adversaire. «C’est après le match que j’ai vu qu’il joue au FC Barcelone. Ça ne m’étonne pas», s’est enflammé Mario Lemina, l’un des meilleurs gabonais de la partie.



Le milieu de terrain de Wolverhampton de poursuivre : «Il a fait un super match. C’est un jeune. Il a fait une super frappe. Ç’a fait mouche. Félicitations à lui, félicitations au Sénégal.» S’arrêtant sur la qualité des Lions, l’ancien joueur de Nice ajoute : «C’est une grande nation. On est fiers d’avoir ce genre d’équipe sur le continent africain. On espère pouvoir les rejoindre.»