Sénégal-Gabon (3-0) : Mikayil Faye raconte son but venu d’ailleurs

Le défenseur du FC Barcelone Mikayil Faye est l’auteur du deuxième but de la victoire (3-0) du Sénégal en amical contre le Gabon, vendredi à Amiens. Sa puissante frappe à environ 25 mètres des buts adverses a été la grosse sensation de la partie.



Selon le jeune international (19 ans), qui honorait sa première sélection avec les Lions A, ce missile ne doit rien au hasard. «Ce n’est pas spontané, corrige-t-il dans des propos repris par Stades. J’ai l’habitude d’essayer ce genre de tirs de loin.»



Faye rembobine : «Je n’avais que la frappe en tête au moment de contrôler la balle, je n’ai même pas hésité. J’ai tenté ma chance et le ballon s’est retrouvé au fond.»



L’ex-pensionnaire de la sélection U17 a fait un clin d’œil aux Sénégalais qui lui ont envoyé des «messages de soutien et d’encouragement» reçus après le match. «On leur demande de continuer à prier pour nous pour le prochain match [contre le Bénin, en amical, ce mardi]», demande Mikayil Faye.