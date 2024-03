Sénégal-Gabon / Les joueurs et le jeu : Débuts réussis pour Mikayil Ngor Faye et Seydou Sano

Deux mois après le douloureux échec de la CAN 2023 où elle a été éliminée en huitièmes de finale, l'équipe nationale du Sénégal affrontait ce vendredi le Gabon en match amical. Avec un onze complètement remanié, le Sénégal a corrigé le Gabon (3-0). Titulaire pour sa première sélection, Mikayil Ngor Faye s’est illustré dans cette rencontre en marquant un superbe but. L’autre débutant, Seydou Sano, a lui aussi livré une belle partie en défense.

Mory Diaw

Titularisé par Aliou Cissé, Mory Diaw a passé une soirée plutôt tranquille. En effet, le gardien de but de Clermont Foot n’a pas eu beaucoup de travail dans cette rencontre. Grâce à une défense solide, mais aussi à la maladresse des attaquants gabonais, le dernier rempart des Lions n’a pas été inquiété.

Abdoulaye Seck

Capitaine en l'absence de certains cadres, Abdoulaye Seck a livré dans l’ensemble une partie plutôt correcte. Toutefois, décalé légèrement sur le flanc droit de la défense, il a éprouvé quelques difficultés devant la vivacité de l’ailier gauche gabonais. Mais avec son expérience, mais aussi motivé par le brassard de capitaine, il a terminé la partie en force.

Seydou Sano

Aligné en défense centrale aux côtés d’Abdoulaye Seck, Seydou Sano a plutôt livré une bonne partie pour sa première sélection. Agressif et imbattable dans les duels aériens, l’ancien défenseur de l’US Gorée a réussi de belles interventions défensives. Cependant, dans les relances, il a quelque peu pêché. Toutefois, pour une première sélection, il a été à la hauteur.

Mikayil Ngor Faye

Appelé à la dernière minute suite au forfait de Mamadou Lamine Camara, Mikayil Ngor Faye a fait des débuts de rêve sous le maillot national. En effet, aligné au poste de latéral, le jeune joueur du FC Barcelone a éclaboussé le match de son talent. Très bon défensivement, il a été très précieux sur le plan offensif où il a marqué le deuxième but des Lions sur une frappe de 35 mètres. Une soirée inoubliable pour le joueur formé à l’académie Diambars de Saly. Remplacé par Ismail Jakobs à la 80e minute.

Ismail Pathé Ciss

Aligné au milieu juste devant les défenseurs centraux, Ismaila Pathé Ciss n’a pas été trop en vue dans cette rencontre. Se contentant de jouer simplement pour faire briller Lamine Camara et Pape Matar Sarr, l’ancien de Diambars s’est bien acquitté de sa tâche en stabilisant le milieu de terrain des Lions. Même s'il n’a pas brillé dans les phases offensives, il a été crédité d’un bon match.

Ismaila Sarr

Aligné en piston sur le flanc droit, Ismaila Sarr a multiplié les allers-retours sur son flanc. Très remuant sur son flanc droit, le Marseillais a offert un bon centre à Bamba Dieng qui n’a pas réussi à cadrer sa tête. Réussissant de bons débordements et poussant systématiquement les défenseurs gabonais à la faute, Ismaila Sarr a livré un bon match. Toutefois, l’ancien de Génération Foot peut encore mieux faire s'il montre plus d’efficacité dans le dernier geste. Remplacé par Habib Diarra à la 73e minute, qui était à deux doigts de fêter sa première sélection par un but.

Pape Matar Sarr

Titularisé au milieu de terrain, Pape Matar Sarr n’a pas trop brillé dans ce match. Malgré sa belle technique, le joueur de Tottenham n’a pas beaucoup pesé dans ce match dans l’animation offensive. Toutefois, dans les tâches défensives, il a montré beaucoup de caractère en se battant sur toutes les balles avec beaucoup de détermination. Remplacé par Dion Lopy à la 73e minute, qui a tenté d’apporter plus de percussion au milieu de terrain.

Lamine Camara

Comme Pape Matar Sarr, Lamine Camara était aussi attendu dans ce match pour porter le jeu des Lions au milieu de terrain. Toutefois, même s'il est à l’origine du premier but du Sénégal marqué par un défenseur gabonais contre son camp, Lamine Camara n’a pas été très décisif en ratant plusieurs fois des transitions faciles.

Iliman Ndiaye

Aligné en meneur de jeu derrière les deux attaquants Bamba Dieng et Nicholas Jackson, Iliman Ndiaye a encore montré de bonnes dispositions dans la distribution du jeu. Grâce à sa belle technique, il a éclairé le jeu des Lions par de belles passes. Même si ses actions n’ont pas été bien exploitées, le Marseillais a laissé entrevoir de belles choses. Remplacé par Habib Diallo qui, après avoir raté une belle occasion, s’est racheté en offrant le troisième but à Sadio Mané à la 90+2ème minute.

Bamba Dieng

Titularisé au poste d’avant-centre, Bamba Dieng n’a pas été très heureux dans ses choix. En difficulté face aux défenseurs gabonais, l’attaquant de Lorient a raté la première occasion franche du match en ne réussissant pas à cadrer sa tête sur un superbe centre d’Ismaila Sarr. Un match plutôt moyen pour l’ancien buteur de Diambars. Remplacé par Boulaye Dia à la 64e minute, qui a été décisif en étant à l’origine du but de Sadio Mané à la 90+2ème minute.

Nicholas Jackson