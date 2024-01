Sénégal - Gambie : La composition officielle de Aliou Cissé est tombée, Abdou Diallo titulaire

Champion en titre, le Sénégal remet sa couronne en jeu ce lundi, face à la Gambie. Pour ce premier match très important, Aliou Cissé compose un onze qui allie expérience et jeunesse.





Dans les buts, sans surprise, Édouard Mendy a été choisi. Aliou Cissé fait confiance à sa charnière de ces derniers mois avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, avec aussi la présence de Abdou Diallo. Ils seront accompagnés de Ismail Jakobs et Krépin Diatta sur les couloirs.





Au milieu, Pape Matar Sarr est sur le banc. Aliou Cissé fait confiance aux jeunes Pape Gueye et Lamine Camara. Sadio Mané et Ismaila Sarr débuteront sur les couloirs et Habib Diallo est la surprise de cette composition, choisie devant Nicolas Jackson et Abdallah Sima.





Compo officielle du Sénégal : Edouard Mendy - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Krépin Diatta - Abdou Diallo, Lamine Camara, Pape Gueye - Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo