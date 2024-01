Sénégal / Gambie : Les joueurs et le jeu

Lamine Camara

Sacré meilleur jeune joueur africain en 2023, Lamine Camara était très attendu dans cette CAN. Pour cette entrée en matière des Lions, le joueur formé à Génération Foot a fait forte impression pour son premier match en CAN. À l'origine du premier but du Sénégal marqué par Pape Gueye, Lamine Camara a mis le Sénégal à l'abri en marquant le deuxième à la 52ème minute sur un service d’Ismaila Sarr. Très présent au cœur du jeu, le joueur de Metz a clôturé son récital par un superbe troisième but sur une frappe enveloppée, suite à une belle passe d’Iliman Ndiaye.





Sadio Mané

Sur le flanc gauche, Sadio Mané a plutôt bien entamé la partie en offrant le premier but a Pape Gueye. Toutefois, la star des Lions a été moins percutante qu'à son habitude. Jouant souvent en retrait, Sadio Mané n'a pas été trop influent dans le jeu offensif de l'équipe du Sénégal. Cependant, en communiquant souvent avec ses jeunes partenaires, il a réussi à réorganiser l'équipe du Sénégal dans certaines actions.





Habib Diallo