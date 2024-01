[Jour de match] Sénégal-Gambie: Les trois duels clefs du match

Ce match Sénégal-Gambie aura une saveur particulière pour Nicholas Jackson. L'ancien joueur du Casa Sports, né en Gambie, fera face à ses frères. Toutefois, l'attaquant de Chelsea est déterminé à aider le Sénégal à faire une bonne entrée en matière dans cette Can. Nicholas Jackson, qui dispute sa première Can, voudra briller face à son pays de naissance. Mais le jeune attaquant sénégalais fera face à un jeune talent qui a les mêmes ambitions. En effet, le jeune attaquant gambien Yankuba Minteh est attendu comme l'une des attractions de la Can. Rapide, technique et très efficace devant le but, Minteh qui joue au Feyenoord dans le championnat des Pays Bas, est un jeune joueur de 21 ans qui voudra briller face aux champions d'Afrique en titre.













Musa Barrow-Kalidou Koulibaly : Le talent défie l'expérience