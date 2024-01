[Au rythme de la Can] Sénégal-Gambie (lundi, 14 heures): Les lions lancent la reconquête par un derby

C’est un choc entre pays voisins, un derby pour ouvrir les hostilités dans la poule C de la Can Côte d’Ivoire-2023. Un match qui oppose le Sénégal à la Gambie ce Lundi à 14 heures au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Cette confrontation met aux prises un favorism et un outsider certes, mais chacun vise une victoire pour une bonne entrée en matière.





Tenants du titre, favoris du groupe et même de la compétition, les Lions seront très attendus dans cette compétition. Aliou Cissé est ses hommes devront imposer face aux Scorpions pour réussir leur entrée en matière et confirmer leur statut de tenant du titre.





‘’On ne sous-estime personne. Mais pour gagner la Can, le processus démarre avec ce match contre la Gambie. C’est un adversaire difficile. Les réalités d’aujourd’hui sont différentes de celles d’il y a 20 ans’’, a fait savoir Cissé en conférence de presse de veille de match.





La tâche ne sera facile pour les Lions qui ont toujours connu des difficultés devant cette équipe de la Gambie même si souvent elle est supposée plus faible. Cette fois aussi, Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, mise sur une surprise devant le Sénégal. ‘’Sur le papier le Sénégal est meilleur que nous, mais on n'a pas peur. On va jouer pleinement nos chances pour créer la surprise et remporter ce match’’, promet-il.