Sénégal-Gambie : Sabaly out, Pape Matar, Gana, Nampalys et Ballo-Touré aptes

Dans le groupe des 27 joueurs convoqués par Aliou Cissé, certains traînaient des blessures. Il s'agit de Pape Matar Sarr, Gana Guèye, Nampalys Mendy, Youssouf Sabaly, Boulaye Dia et Sény Dieng. Les deux derniers cités ont déclaré forfait et ont été remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis. Les autres sont aptes pour le match de demain, même si ce n’est pas à cent pour cent, à l’exception de Sabaly.





Arrivé avec une blessure qui l’avait éloigné des pelouses pendant longtemps, Youssouf Sabaly espérait être opérationnel avant le début de la Can. Mais le défenseur des Lions n’est toujours pas remis de ses pépins de santé. Absent au galop des Lions vendredi dernier, Sabaly n’a toujours pas repris les entraînements. Il n’était pas aussi à la séance de veille de match contre la Gambie prévu demain lundi à 14 . Sabaly ne sera probablement pas de la partie face aux Scorpions.







En conférence de presse, le sélectionneur Aliou Cissé a rassuré sur la blessure au genou de son poulain qui l’avait privé de compétition pendant longtemps en Liga espagnole. Selon Cissé, son poulain souffre maintenant au mollet.