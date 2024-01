Sénégal - Guinée : L'erreur qu'Aliou Cissé ne devra surtout pas commettre

Cet après-midi à 17 h, le Sénégal rencontre la Guinée pour la "finale" du groupe C. Le Sénégal et la Guinée sont déjà qualifiés, mais les deux équipes tenteront de finir en tête du groupe, pour éviter le Nigeria et affronter un meilleur troisième en 8es de finale. En même temps, le Sénégal, avec l'un des meilleurs bancs du tournoi, pourrait faire tourner son équipe pour préparer le second tour.







Mais ce serait une grosse erreur. Explications.





C'est une habitude des équipes qualifiées après deux journées : faire tourner leur équipe lors du 3e match pour faire souffler les joueurs. À première vue, c'est une bonne idée dans une compétition où les matchs s'enchaînent tous les 3-4 jours, mais une idée qui porte rarement ses fruits. Le dernier exemple en Afrique est le Nigeria. Victorieux lors de ses deux premiers matchs lors de la CAN-2022, le Nigeria avait fait tourner avec sept changements dans le onze, lors du 3e match. Le Nigeria s'était même imposé avec son équipe bis, mais dès les 8es, l'équipe a manqué de rythme, avec le retour des titulaires.





Face à une Tunisie qui s'est qualifiée in extremis comme meilleur troisième, le Nigeria a été éliminé, à la grande surprise (1-0) sans avoir quasiment rien proposé.





Le Maroc, lors de cette même CAN en 2022 au Cameroun, avait fait la même chose. Après deux victoires en deux journées, le sélectionneur des Lions de l'Atlas avait fait tourner lors de la dernière journée. Le Maroc a ensuite eu beaucoup de mal pour s'imposer face au modeste Malawi (2-1) en 8es, avant de se faire sortir en quarts de finale par l'Égypte.





Mais pourquoi, me diriez-vous, alors que le repos semble être une donnée importante ? Il faut savoir que durant une compétition d'un mois, le rythme est très important. Et pour garder la cadence, il faut jouer. L'Égypte, en 2022, a quasiment joué avec le même onze et a dû disputer trois prolongations à élimination directe avant d'affronter le Sénégal. Et pourtant, jamais les Égyptiens n'ont semblé fatigués lors de cette finale et ont réussi à tenir jusqu'aux tirs au but.





L'Argentine, lors de la Coupe du monde Qatar-2022, est un autre exemple. Pendant toute la compétition, les Argentins ont joué avec quasiment le même onze, en plus d'avoir disputé des prolongations. Rarement, dans toutes les compétitions internationales, une équipe qui s'est qualifiée très tôt et qui a fait tourner son équipe lors du 3e match a réussi à remporter la compétition.





Aliou Cissé le sait peut-être et gardera tous ses joueurs disponibles sous pression, avec du rythme, en les laissant sur le terrain.