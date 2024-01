Sénégal-Guinée : Serhou Guirassy sera opérationnel









Absent lors des deux premiers matchs de la Guinée, Serhou Guirassy va faire son retour face au Sénégal. Le meilleur buteur africain de cette saison (17 buts en Bundesliga) devrait même débuter face aux Lions.





Demain mardi, le Sénégal et la Guinée se feront face, lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes. Un match au sommet, puisque la Guinée pourrait ravir la première place du groupe au Sénégal, en cas de victoire. Pour cette rencontre, Kaba Diawara va pouvoir compter sur son joueur le plus prolifique, Serhou Guirassy.