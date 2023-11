Ligue Europa : Liverpool, Toulouse, Rennes, Roma...Les compos de 18h45 !

Découvrez les compositions de 18h45 en Ligue Europa avec notamment le choc entre Toulouse et Liverpool !



En attendant le match de l'Olympique de Marseille ce soir contre l'AEK Athènes, d'autres matchs sont au programme à 18h45 en Ligue Europa. Avec notamment le choc entre Toulouse et Liverpool mais aussi la rencontre entre Rennes et le Panathinaïkos. La Roma, quant à elle, se déplace à Prague pour y défier le Slava et Vilarreal défie le Maccabi Haïfa. Leverkusen s'en va défier Qarabag tandis que l'Ajax accueille Brighton. Enfin, le Servette Genève reçoit le Sheriff Tiraspol et LASK en fait de même avec l'Union Saint-Gilloise.





Les compos du soir





Toulouse - Liverpool



Toulouse : Restes - Costa, Nicolaisen, Diarra - Desler, Schmidt, Sierro, Cásseres, Suazo - Dallinga, Donnum



Liverpool : Kelleher - Quansah, Matip, Gomez, Tsimikas - Elliott, Endo, Mac Allister - Doak, Gakpo, Luis Díaz





Rennes - Panathinaïkos



Rennes : Gallon - Doué, Wooh, Belocian, Theate - Le Fée, Matic - Bourigeaud, Rieder, Terrier - Kalimuendo



Panathinaïkos : Brignoli - Vagiannidis, Schenkeveld, Jedvaj, Mladenovic - Vilhena, Rubén Pérez, Cerin - Bernard, Ioannidis, Palacios





Slavia Prague - Roma



Slavia Prague : Mandous - Holes, Ogbu, Masopust - Doudera, Dorley, Zafeiris, Boril - Chytil, Jurecka, Provod



Roma : Svilar - Mancini, Diego Llorente, N'Dicka - Çelik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy - Belotti, Lukaku





Maccabi Haïfa - Villarreal



Maccabi Haïfa : Keouf - Sundgren, Seck, Simic, Cornud - Mohamed, Cafumana, Refaelov - Khalaili, Pierrot, Hagag



Villarreal : Reina - Altimira, Gabbia, Mandi, Alberto Moreno - Akhomach, Trigueros, Terrats, Comesaña - Sorloth, Brereton Diaz





Ajax - Brighton



Ajax : Ramaj - Rensch, Sutalo, Hato, Gaaei - Taylor, Vos, Berghuis - Hlynsson, Brobbey, Bergwijn



Brighton : Verbruggen - Veltman, Van Hecke, Dunk, Milner - Ansu Fati, Gross, Dahoud, Mitoma - João Pedro, Adingra





Qarabag - Leverkusen



Qarabag : Lunev - Vesovic, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev - Jankovic, Romao, Benzia - Andrade, Zoubir - Juninho



Leverkusen : Kovar - Stanisic, Tah, Hincapié - Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo - Wirtz, Adli - Boniface





Servette Genève - Sheriff Tiraspol



Servette Genève : Frick - Magnin, Rouiller, Severin, Mazikou - Ondoua, Cognat - Stevanovic, Bolla - Kutesa, Bedia



Sheriff Tiraspol : Koval - Zahouri, Kiki, Tovar - Badolo, Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga - Mbekeli, Ankeye