Sénégal / Niger : les joueurs et le jeu : une victoire et des doutes

Le Sénégal a conclu sa préparation par une victoire en battant ce lundi le Niger (1-0). Malgré la victoire acquise dans les dernières secondes, les Lions se sont montrés peu inspirés face à un adversaire qui n'est pas qualifié pour la CAN. Il est clair qu'au vu de la production de ce soir, le Sénégal doit hisser son niveau de jeu s'il veut conserver son titre de champion d'Afrique.





Edouard Mendy





Dans une rencontre totalement contrôlée par le Sénégal, l'ancien gardien de Chelsea n'a pas eu beaucoup de travail. Touché dans un choc avec un attaquant nigérien, il a cédé sa place à Mory Diaw (46), qui a passé une seconde mi-temps tranquille dans sa cage.





Kalidou Koulibaly





Dans le nouveau système de défense à trois mis en place par Aliou Cissé, le capitaine des Lions a montré qu'il est toujours à l'aise techniquement. Avec son expérience et sa belle lecture du jeu, il n'a pas été inquiété par les attaquants nigériens. Remplacé par Abdoulaye Seck (46) qui a fait une bonne entrée. Puissant et imbattable dans les duels, il a offert le seul but du match à Formose Mendy (90+5).





Abdou Diallo





Aligné en défense à trois aux côtés de Koulibaly et Moussa Niakhaté, Abdou Diallo a terminé la rencontre au poste de latéral gauche. S'il est moins à l'aise sur le flanc gauche, l'ancien du PSG a montré dans ce match qu'il reste un défenseur sobre et efficace. Il aurait pu marquer, mais son coup de tête à la 61ème a été arrêté sur la ligne par le gardien nigérien.





Moussa Niakhaté





Aux côtés de Koulibaly et Abdou Diallo, Moussa Niakhaté a été tranquille. Nullement inquiété par les attaquants, Moussa Niakhaté a participé à l'animation du couloir gauche des Lions par de bonnes relances. Remplacé par Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (46) qui a honoré sa première sélection avec les Lions.







Krépin Diatta





Sur le flanc gauche, Krépin Diatta n'a pas réussi un grand match. À l'image d'Ismaïla Sarr côté droit, le Monégasque a eu beaucoup de mal à apporter la percussion attendue de lui. Remplacé par Formose Mendy (60) qui a marqué le but de la victoire dans les ultimes secondes.





Ismail Jakobs





Sur le flanc gauche, il a été crédité d'un bon match. Très bon dans les phases offensives, il aurait pu ouvrir le score à la 12ème minute, mais son tir du gauche est passé à côté. Comme lors des rencontres précédentes, il a aussi montré beaucoup de précisions sur les balles arrêtées. Malheureusement elles n'ont pas été exploitées par les attaquants. Remplacé par Cheikhou Kouyaté (46) qui a pris place dans l'axe de la défense, obligeant Abdou Diallo à coulisser à gauche.





Lamine Camara





Titularisé dans l'entrejeu, Lamine Camara a montré une belle activité. Avec sa belle technique, il a tenté plusieurs fois de porter le jeu de l'équipe du Sénégal. S'il n'a pas eu beaucoup de succès dans ses transitions, le jeune Messin a brillé sur les balles arrêtées. En effet, ses corners et coups francs bien exécutés ont causé beaucoup de problèmes à la défense nigérienne. D'ailleurs, c'est suite à l'un de ses corners que Formose Mendy marque le seul but de la rencontre.





Pape Guèye





Très en jambes pour un joueur qui est resté plus de quatre mois sans jouer, Pape Guèye a montré beaucoup d'activités au milieu. À la 37ème minute, il avait une belle occasion de marquer, mais sa reprise de volée est passée au-dessus. Avec son pied gauche, il a aussi tenté de bons tirs et a réussi également de belles transversales. Il est sans doute le meilleur Sénégalais ce soir. Remplacé par Pathé Ciss (60) qui a apporté plus d'agressivité au milieu de terrain.





Iliman Ndiaye





Dans un rôle de meneur de jeu derrière les deux attaquants, Iliman Ndiaye a tenté, par sa technique balle au pied, d'animer le jeu des Lions. Sa belle passe pour Ismail Jakobs aurait pu permettre au Sénégal d'ouvrir rapidement le score (12ème). S'il a parfois manqué de réussite dans ses dribbles, il a montré par sa technique qu'il a des qualités dans l'animation du jeu. Remplacé par Abdallah Sima (60) qui n'a pas réussi à exploiter les rares ballons qu'il a eus l'occasion de toucher.





Ismaila Sarr





L'attaquant de Marseille a passé une soirée très difficile ce lundi au stade Abdoulaye Wade. En effet, le joueur formé à Génération Foot a presque raté toutes ses actions offensives. Malgré sa vitesse et sa percussion balle au pied, "Izo" a encore pêché dans le dernier geste. Un match à oublier.





Habib Diallo