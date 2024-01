Sénégal/Niger : Se rassurer avant de se rendre en Côte d'Ivoire

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se prépare à défendre son titre en Côte d'Ivoire. À une semaine de leur entrée en matière face à la Gambie, les Lions disputent ce lundi un match amical de préparation contre le Niger au stade Abdoulaye Wade Diamniadio. Cette rencontre revêt une importance particulière, offrant au sélectionneur, Aliou Cissé l'opportunité de peaufiner les derniers détails avant d'entamer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, contre la Gambie.





Avant de fouler le sol ivoirien, les Lions devront se mesurer au Niger, une équipe qui constitue un test significatif pour évaluer le niveau de préparation et la cohésion de l'équipe sénégalaise. Cette rencontre amicale n'est pas seulement l'occasion de perfectionner la tactique et d'affiner la stratégie de jeu, mais aussi un moment crucial pour évaluer la condition physique des joueurs.





Le stade Abdoulaye Wade Diamniadio sera le théâtre de cette confrontation, où les regards seront particulièrement tournés vers des joueurs clés tels que Sadio Mané. Cissé et son staff auront également l'opportunité de faire le point sur l'état de l'infirmerie des Lions, avec des joueurs tels que Boulaye Dia et Seny Dieng susceptibles de manquer la compétition en raison de blessures.





Le match contre le Niger revêt également une importance particulière compte tenu des performances mitigées lors des premières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La victoire contre le modeste Soudan du Sud (4-0) et le match nul contre le Togo (0-0) ont suscité des doutes et des interrogations quant à la forme de certains joueurs. Cette rencontre amicale est donc l'occasion idéale pour dissiper ces incertitudes et restaurer la confiance avant le rendez-vous crucial en Côte d'Ivoire.