Sénégal-Rwanda : Le lieu du match enfin connu

Des sources, citées par Sud, informent que le Sénégal a décidé finalement de se déplacer au Rwanda pour livrer le dernier match des qualifications de la coupe d’Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Ce sera le 9 septembre 2023 au stade Huye. Un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est présentement dans le circuit pour validation.







Après des échanges épistolaires aigres doux entre les deux Fédérations, celle du Sénégal a pris la décision de lâcher du lest.





Pour rappel, le Rwanda avait accepté de recevoir le Sénégal au stade du Président Abdoulaye WADE. La Fédération rwandaise avait obtenu un accord de principe pour que le match (Sénégal-Rwanda) retour se joue à Kigali.





Toutefois, la FSF dans une lettre adressée à la CAF a expliqué que l’accord de principe ne signifiait pas accord définitif et qu’un élément nouveau s’est entre-temps introduit dans cette dernière fenêtre avec le match amical contre l'Algérie le 12 septembre à Dakar. Qui aux yeux des Fédéraux est plus important que le match Sénégal-Rwanda qui a perdu son enjeu avec l’élimination du Rwanda et la qualification du Sénégal et l’assurance de terminer premier du groupe quel que soit le résultat entre le Mozambique et le Bénin à Maputo.





Ce que la partie rwandaise ne voulait aucunement entendre. Le Sénégal avait demandé l’arbitrage de la CAF. Mais finalement, l’instance fédérale pour mettre un terme à la polémique a décidé de se rendre chez Paul Kagame. Histoire de consolider davantage les relations entre Dakar et Kigali et surtout entre les deux présidents Kagame et Sall.