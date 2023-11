Sénégal-Soudan du Sud (samedi, 19 heures): Les Lions en quête d’une victoire pour baliser leur chemin vers l’Amérique

Huitième de finaliste de la dernière coupe du monde Qatar 2022, les Lions du Sénégal, champions d’Afrique en titre, sont très attendus dans les éliminatoires du mondial 2026 prévu au Canada, Etats-Unis et Mexique. Aliou Cissé et ses hommes font leur entrée en matière ce samedi face au Soudan du sud, à partir de 19 heures, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.





Le Sénégal sera à la recherche d’une victoire pour réussir son entrée en matière avant sa prochaine sortie le 21 novembre à Lomé face au Togo. Un succès face au Soudan Sud pourrait doper le moral des Lions en vue des échéances futures.





‘’Retourner à la Coupe du Monde fait partie des ambitions du Sénégal. Et il est important de commencer par une victoire. Que ça soit en éliminatoire de la Can et de la coupe du monde, nous avons toujours bien démarré et nous sommes dans cette optique. Nous nous sommes bien préparés pour gagner cette rencontre contre le Soudan du Sud et nous espérons obtenir les trois points qui nous donneront un capital confiance pour voyager plus sereinement au Togo’’, a confié Aliou Cissé en conférence de presse d’avant-match.





Le Sénégal, 20e au classement mondial de la Fifa part certes favori de cette rencontre face à une équipe qui est à la 167e position. Mais la tâche ne sera pas facile pour les Lions qui sont aujourd’hui l’équipe à battre en Afrique.





‘’Certains acteurs du football peuvent se dire que le Soudan du Sud est moins fort que le Sénégal et que, normalement, nous devons gagner ce match. D’accord ! Mais nous restons humbles. Nous ne sous-estimons personne. Il faudra jouer à notre meilleur niveau’’, prévient Cissé.