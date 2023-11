Sénégal / Sud Soudan : Sadio Mané décisif pour sa 100e sélection, Habib Diallo inefficace

Le Sénégal a aisément battu une faible équipe du Sud Soudan (4-0) lors de son entrée en lice dans les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Les hommes d'Aliou Cissé, qui ont ouvert le score à la 40e seconde, auraient pu remporter une victoire bien plus large s'ils n'avaient pas manqué de nombreuses occasions. Décisif dans cette rencontre avec un doublé et une passe décisive, Sadio Mané a dignement célébré sa centième sélection en équipe nationale. Bien que la star des Lions ait brillé sans forcer son talent, son partenaire d'attaque, Habib Diallo, a été inefficace avec plusieurs occasions ratées.



Edouard Mendy (gardien de but)



Le gardien de but des Lions a probablement vécu le match le plus facile de sa carrière en sélection. Face à une équipe sud-soudanaise inoffensive, l'ancien gardien de Chelsea a passé une soirée tranquille dans ses cages.



Krepin Diatta (latéral droit)



Dans son nouveau rôle de latéral droit, Krépin Diatta a été très performant sur son flanc. Très offensif, le Monégasque a créé plusieurs opportunités pour les attaquants tels que Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Habib Diallo, malheureusement mal exploitées. (Remplacé par Formose Mendy à la 62e minute)



Kalidou Koulibaly (défenseur central)



Comme Edouard Mendy, le capitaine des Lions a passé une soirée tranquille. Face à une attaque sud-soudanaise très faible, Kalidou Koulibaly n'a pas été trop sollicité. Toujours très professionnel, il s'est montré solide et appliqué dans ses interventions. En seconde période, il a souvent apporté le surnombre en effectuant de bonnes relances vers l'avant.



Moussa Niakhaté (défenseur central)



Comme lors des derniers matchs des Lions, Moussa Niakhaté a encore livré une prestation assez propre. Costaud, sérieux et autoritaire dans ses interventions défensives, le puissant défenseur central de Nottingham Forest n'a laissé aucune chance aux attaquants sud-soudanais. Dans les phases offensives, il a également assuré de bonnes relances avec son pied gauche.



Ismail Jakobs (latéral gauche)



Sur le flanc gauche, Ismail Jakobs a eu plusieurs opportunités de créer le danger dans le camp sud-soudanais. Un peu en dedans, le latéral gauche des Lions n'a pas été très efficace dans ses choix en première période. En seconde période, ses nombreux centres ont manqué de précision. Il est clair que face à un adversaire assez faible, Ismail Jakobs pouvait mieux faire.



Idrissa Gana Guèye (milieu de terrain)



L'expérimenté milieu de terrain n'a pas été très heureux dans ses choix pour cette rencontre. Malgré la faiblesse de l'adversaire, Idrissa Gana Guèye a raté de nombreuses occasions. Dans la relance, le joueur formé à l'académie Diambars n'a pas été à la hauteur de sa grande expérience, en manquant plusieurs transitions vers l'avant. (Remplacé par Abdou Diallo à la 73e minute, qui a réalisé de belles ouvertures vers l'avant.)



Lamine Camara (milieu de terrain)



Titularisé pour la première fois en équipe nationale, le jeune milieu de terrain de Metz a livré une prestation convaincante. Auteur du troisième but des Lions(45ème, Lamine Camara a également contribué à la construction du jeu en montrant une belle maîtrise technique dans les passes en profondeur et les balles arrêtées. Même si l'équipe en face était trop faible, l'ancien de Génération Foot a incontestablement marqué des points.



Pape Matar Sarr (milieu de terrain)



Il s'est distingué dans cette rencontre en ouvrant le score à la 40e seconde. Un but matinal qui a libéré le jeune milieu de terrain des Lions, qui a proposé de bonnes choses dans l'entre-jeu. Toutefois, en tentant parfois des actions personnelles, il s'est un peu perdu au fil du match (Remplacé par Pathé Ciss à la 62e minute).



Iliman Ndiaye (attaquant)



Remuant et disponible, Iliman Ndiaye a touché beaucoup de ballons en combinant avec Sadio Mané et Pape Matar pour dynamiter la défense adverse. Mais malgré ses qualités techniques, l'attaquant de l'Olympique de Marseille n'a pas été à la hauteur de son talent dans ce match. Il a raté plusieurs occasions (Remplacé par Dion Lopy à la 73e minute).



Habib Diallo (Attaquant)



Préféré à Boulaye Dia pour ce match assez facile, Habib Diallo avait l'opportunité de marquer beaucoup de buts. Malheureusement, l'ancien buteur du Racing Club de Strasbourg a raté plusieurs occasions de but. Une inefficacité inquiétante ce dernier qui avait besoin de ce match pour marquer des buts et retrouver la confiance.



Sadio Mané (attaquant)



Pour sa centième sélection, Sadio Mané a été à la fête. Le numéro 10 des Lions a une fois de plus joué un rôle crucial dans la victoire du Sénégal en s'offrant un doublé et une passe décisive. Durant 60 minutes, il a été un véritable poison pour la défense sud-soudanaise. Préservé en vue du match contre le Togo, il a été remplacé par Nicholas Jackson à la 62e minute, qui s'est procuré quelques actions dangereuses.