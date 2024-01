Sénégal vs Cameroun : Rigobert Song a tranché pour André Onana

Déjà écarté de l'équipe camerounaise en pleine Coupe du monde au Qatar, André Onana a créé la polémique en décidant de jouer avec son club, Manchester United, alors que le Cameroun débutait la CAN 24 heures plus tard. Absent donc face à la Guinée, Onana sera dans le groupe ce vendredi face au Sénégal. Mais sera-t-il titulaire ?







Selon les informations de Camerfoot-info, Rigobert Song a déjà tranché. Il aurait décidé de faire jouer le gardien de but de Manchester United, malgré la polémique et les demandes de plus en plus nombreuses de le laisser sur le banc. Sauf surprise donc, Onana sera bien titulaire face aux Lions de la Téranga.





Au Cameroun, la grande inquiétude concerne le défenseur central Christopher Wooh. Remplacé sur blessure face à la Guinée, il est très incertain pour le match face aux Sénégalais.