Sergio Ramos dévoile l’ultime objectif de sa carrière

L’expérimenté défenseur Sergio Ramos vient d’affirmer qu’il a encore un but à atteindre avant de raccrocher les crampons.



L’ailier vétéran du FC Séville, Juan Navas, a fait part de confidences très intéressantes au sujet de son partenaire en club, Sergio Ramos.



Sergio Ramos veut rejouer avec la sélection



Navas se trouve avec la sélection espagnole cette semaine pour disputer les éliminatoires de l’Euro et il a révélé avoir discuté avec Ramos au sujet d’un retour de ce dernier avec la Roja. « Sergio m’a dit qu’il voulait revenir en équipe nationale, c’est son rêve et il aimerait bien », a déclaré le champion du monde 2010.



La question d’un retour de Ramos en sélection s’était invitée à la dernière conférence de presse de Luis De La Fuente. Ce dernier n’a pas totalement fermé la porte à cette possibilité, mais il a souligné qu’il faisait pour l’instant confiance aux joueurs qu’il a à sa disposition en ce moment.



Navas n’a pas été le seul à s’exprimer sur le cas Ramos. Nolito, son ex coéquipier en sélection, a aussi milité pour son retour : « S’il maintient le niveau qu’il a avec Séville, il retournera en équipe nationale. Si j’étais entraîneur, je le prendrais les yeux fermés, mais c’est mon opinion ».



Sergio Ramos compte 180 matches avec son pays. Seuls cinq joueurs totalisent plus de capes que lui au monde. Sa dernière sélection remonte cependant à mars 2021. Luis Enrique ne l’avait pas retenu pour le Mondial au Qatar en raison de sa première saison en dents de scie au PSG.