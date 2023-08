SERGIO RAMOS POURRAIT FINALEMENT REJOINDRE KARIM BENZEMA EN ARABIE SAOUDITE

Annoncé en Turquie, Sergio Ramos pourrait finalement se laisser tenter par l'Arabie saoudite.







Les rumeurs vont bon train depuis maintenant quelques jours sur l'avenir de Sergio Ramos. Un temps annoncé proche de Besiktas, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain semblait finalement prendre la direction du grand rival Galatasaray. Mais un nouveau rebondissement pourrait avoir lieu puisque l'Arabie saoudite ne serait pas insensible à l'idée de le faire venir dans son championnat.





Al-Ittihad dans le coup pour Sergio Ramos ?





C'est du moins ce que révèle la chaîne Al Kass, reprise par As. On y apprend ainsi que Al-Ittihad serait prêt à s'aligner sur ses exigences salariales mais lui proposerait un contrat plus long que les équipes européennes. L'offre est en tout cas bien présente et "SR4" pourrait retrouver un certain Karim Benzema s'il venait à donner son accord. Reste à savoir si l'ex-international espagnol voudra poursuivre son illustre carrière en Saudi Pro League. Affaire à suivre.