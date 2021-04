Série A : La Lazio humilie l'AC Milan

Moins d'une semaine après son revers contre Sassuolo (1-2), le Milan AC a concédé une lourde défaite sur le terrain de la Lazio Rome (3-0) ce lundi ! Les hommes de Simone Inzaghi ont concrétisé leurs occasions grâce au double buteur Joaquin Correa (2e, 51e) et à Ciro Immobile (87e).



Mauvaise opération au classement pour les Rossoneri, désormais 5es de Serie A et notamment doublés par Naples qui, lors de cette même 33e journée, avait battu le Torino (0-2) un peu plus tôt avec les buts de Tiémoué Bakayoko (11e) et de Victor Osimhen (13e)