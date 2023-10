Serie A : La Salernitana de Boulaye Dia va se séparer de Paulo Sousa

La Salernitana, qui n’a toujours pas gagné en Championnat cette saison, va se séparer de Paulo Sousa. Filippo Inzaghi est pressenti pour remplacer le Portugais.



Assez confortablement maintenue en Seri A la saison, la Salernitana connaît un début de saison 2023-2024 très compliqué. Après huit journées, Boulaye Dia et ses partenaires n’ont toujours pas remporté le moindre match (5 défaites, 3 nuls) et plantent à l’avant-dernière place du classement. De quoi pousser les dirigeants à prendre une décision forte pour la suite de l’exercice.



En effet, d’après plusieurs médias italiens, le club de Salerne a décidé de virer Paulo Sousa. L’entraîneur portugais est arrivé sur le banc des grenats en février 2022 en remplacement de Davide Nicola, qui, lui aussi, avait été démis pour insuffisance de résultats. Pour remplacer le portugais, la Salernitana aurait ciblé Filippo Inzaghi, ancien entraîneur de Bologne et Reggina.