Shearer : "Je voudrais voir Mbappé en Premier League"

Le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League invite l’attaquant du PSG à rallier l’Angleterre.



De nombreux grands attaquants ont évolué dans la prestigieuse Premier League anglaise. Alan Shearer en fait partie. La légende de Newcastle reste d’ailleurs le N°1 en terme de buts marqués dans ce championnat. Un record dont il est fier, mais il sait qu’il ne tiendra pas éternellement. « Je suis sûr qu’il sera battu un jour. Aguero pourrait le faire s’il restait assez longtemps en Premier League », a-t-il déclaré dans un entretien à Canal+.





L’ex-star des Magpies serait aussi contente de voir d’autres stars de renom débarquer Outre-Manche. Un élément tel que Kylian Mbappé. « J’aimerais beaucoup que Kylian Mbappé vienne. Avec son adresse, la confiance qu’il dégage pour quelqu’un d’aussi jeune, et tous les buts qu’il marque ça serait un gros plus pour la Premier League. » Quel club conviendrait le mieux au Parisien ? La réponse de Shearer avec une pointe d’ironie : « Je ne vois qu’un club pour lui, c’est Newcastle bien sûr (rires). »







« Je suis un grand admirateur d’Olivier Giroud »





Parmi les joueurs français qui évoluent déjà en PL, Shearer a confié avoir un faible pour Olivier Giroud : « Je suis un admirateur d’Olivier Giroud. Il apporte beaucoup à l’équipe et il sait faire jouer les autres. Je sais qu’il n’a pas été beaucoup plus utilisé cette saison, mais dès qu’il jouait, il était performant. »





Enfin, l’ex-idole de Saint-James Park n’a pas manqué de rendre hommage à Thierry Henry, avec qui il a beaucoup aimé batailler pour le titre du meilleur réalisateur en PL : « Maintenant, vous dire quel a été le meilleur attaquant français de tous les temps, c’est très difficile de ne pas dire Thierry Henry. Il a marqué des buts incroyables, sans faire d’efforts en apparence. Quand je jouais contre lui, c'était un match dans le match. Je ne voulais pas qu’il marque et il ne voulait pas que je marque. Je ne voulais pas que son équipe, mais je le respectais beaucoup. En plus, il a un titre de meilleur buteur de plus que moi. Donc énorme respect pour lui. C’était un footballeur fantastique. »