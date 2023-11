SIGNATURE DE CONVENTION DE 90.000.000 F CFA : L’APIX devient le sponsor officiel du Casa Sports

APIX SA, dans le cadre de sa politique de Communication et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), s'est engagé dans un partenariat de 2 ans avec le Casa Sports d’un montant de 90.000.000 F CFA ce samedi 11 novembre dans les locaux de sa succursale à Ziguinchor. Ce partenariat représentant un investissement global de quatre-vingt-dix (90) millions de FCFA, fait de APIX SA le sponsor officiel du club du SUD.



Il est important de noter que c'est la première fois que l'APIX s'engage dans un partenariat sportif sur les pôles territoires. Cela témoigne de l'engagement du Directeur Général de l'APIX et des Autorités par rapport à la territorialité et aux enjeux d'engagement et de visibilité. C’est dans une ambiance festive et détendue grâce à « ALLEZ CASA » que le Directeur Général de l’APIX, Dr Abdoulaye BALDE a été accueilli par le Président du Casa Sports, Seydou SANE qui n’a pas tari d’éloges à son encontre. « Je vous remercie sincèrement, ainsi que toute la Casamance car ce n’est pas la première fois que vous soutenez le Casa Sports. Vous l’aviez déjà fait en étant Secrétaire général à la Présidence. On a toujours eu des sponsors, mais c’est la première fois que l’APIX, grâce à vous, nous sponsorise à hauteur de 90.000.000 F CFA et cela dépasse largement les précédents. Et ce montant peut évoluer si le Casa Sports gagne des trophées. Nous avons bénéficié aussi d’un terrain de 3000m2 du Président de la République et c’est grâce à vous. On promet à l’APIX de ramener une coupe d’Afrique au Sénégal d’ici 2030 », a déclaré le Président SANE qui fête son anniversaire en cette date historique.



Après la signature de la convention, le Casa Sports a offert deux maillots floqués du n°10 et il lui est prêté des talents d’un pur gaucher football. Lors de son discours, le Directeur Général de l’APIX, Dr Abdoulaye BALDE a affirmé que ce n’est pas la première fois que leurs routes se croisent. « Le sport est devenu un vari élément de marketing et l’industrie du sport est devenu un secteur florissant. L’APIX a accompagné l’équipe nationale féminine du basket , ainsi que les lions qui seront en janvier 2024 en Côte d’Ivoire pour les besoins de la CAN. Et comme le Casa Sports est l’équipe fanion en Casamance, c’est pourquoi nous avons mis notre écusson pour les casamançais sachent ce que c’est l’APIX. Nous n’avons pas encore fait des travaux d’envergure dans le Sud, mais le Casa Sports est désormais la porte d’entrée. Avec cette convention, le Casa Sports aura aussi chaque année que nous organisons le Forum de l’Investissement un montant de dix millions (10.000.000 F CFA) », a déclaré Monsieur BALDE.



Pour rappel, L’APIX installe un guichet mobile lundi 13 novembre 2023 dans les locaux de son antenne régionale située au quartier Escale à Ziguinchor pour la formalisation de la création d’entreprise