Sommet Mondial du Football : Fatma Samoura en piste pour une distinction prestigieuse





Le Sommet Mondial du Football, la plus grande plateforme dédiée à l'industrie du football, et APO Group le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse, sont fiers d'annoncer que Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a été choisie pour recevoir le tout premier Prix d’excellence du Sommet Mondial du Football pour l'ensemble de sa carrière.





Ce prix sera remis à Mme Samoura lors du prochain Sommet Mondial du Football, qui se tiendra à Séville, en Espagne, les 20 et 21 septembre. Il lui est décerné en l'honneur de ses remarquables réalisations et de son influence sur l'avenir du football.





Avant d'entrer dans l'histoire en devenant la première femme africaine Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, née au Sénégal, a travaillé durant 21 ans au sein des Nations Unies. Elle terminera son mandat en décembre 2023.





C'est la toute première fois qu'une personne reçoit le Prix d’excellence du Sommet Mondial du Football pour l'ensemble de sa carrière, et la cérémonie de remise du prix promet d'être un événement mémorable, célébrant la contribution exceptionnelle de Fatma Samoura au monde du football. Son travail a enrichi à la fois le sport et la société dans son ensemble, mettant en lumière le pouvoir du football en tant que catalyseur de changements positifs.





"Fatma Samoura a déployé d'énormes efforts pour façonner l'avenir de l'industrie du football. Nous l'avons constaté nous-même lors du Sommet Mondial du Football, dont elle a été une précieuse conseillère. Nous ne pouvions imaginer une meilleure personne pour recevoir notre premier Prix d’excellence pour l'ensemble de sa carrière, et nous espérons que cela inspirera d'autres leaders à marcher dans les pas de Fatma", a déclaré Jan Alessie, cofondateur et directeur du Sommet Mondial du Football.