[Vidéo] Son budget de plus de 33 milliards adopté, le ministre des Sports Matar Ba décline sa feuille de route

33 265 256 288 FCFA, c'est le budget du ministère des Sports, adopté, ce dimanche par l'Assemblée nationale.



Avec ce montant, le ministre Matar Ba et son équipe comptent, entre autres: poursuivre la mise aux normes des infrastructures sportives ; assurer la préparation optimale des athlètes et équipes nationales aux compétitions internationales; assurer la formation continue des cadres; faciliter la reprise des compétitions du sport scolaire et universitaire; lutter contre le dopage et toutes formes de déviance; actualiser le cadre normatif...