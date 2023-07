Son parcours, ses objectifs, ses projets... : L'attaquant sénégalais de Lorient, Bassirou Ndiaye, se confie

Natif de Thiès, l’international sénégalais de 21 ans, Bassirou Ndiaye, a fait ses débuts au Cneps Excellence. L’enfant chéri de Nguinth, un quartier situé dans la commune de Thiès-Nord, a commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans.



Né dans une famille de footballeurs, Bass est la seule star de la famille. Il a fait le Cneps excellence de Thiès où il a joué dans les catégories de jeunes (pupille, benjamin et minime) et est passé par Saint Gabriel Foot où il a passé deux ans.



C’est ainsi que l’attaquant de 1m80 a rejoint Darou Salam où il a remporté la Coupe du Sénégal cadet contre Dakar Sacré-Cœur. Plus tard, il est sélectionné en équipe régionale de Dakar. Là aussi, il a effectué un bon tournoi. L’enfant de Thiès a joué deux matchs amicaux en Algérie à travers une présélection en championnat national. Il a été convoqué par le coach Youssouph Dabo. Bassirou a participé également à un autre tournoi à Mbour.



C’est à partir de là que les clubs ont commencé à taper à la porte. Des équipes françaises voulaient le garçon, mais à cause d'une blessure, Bassirou n'a pas pu passer les tests. C’est plus tard que l’international sénégalais a reçu une invitation d’un agent turc. Le Thiessois prend les airs pour la Turquie où il passe six mois.



Il a ainsi débuté avec l’équipe réserve avant de rejoindre le groupe professionnel. D’ailleurs, le club lui a même proposé un contrat professionnel. Coïncidence, le FC Sochaux contacte Bassirou pour un contrat stagiaire. Après moult réflexions, son entourage trouve que pour un jeune footballeur, c’est la France qui est la bonne destination. Alors, va pour l'Hexagone.



Bassirou dépose ses valises en terres françaises. «J'étais content et trop fier. C’était l’aboutissement d’un travail. Ce n’est rien, mais c’était un rêve de devenir professionnel. J'étais fier. Mais c'est difficile de vivre séparément avec ta famille, dans ces conditions», raconte-t-il.



Lors de sa première saison, il y a eu la Covid qui a retardé les choses. "On n'a fait que des tournois du côté Est". Pour la deuxième année, il avait bien préparé avec l’équipe professionnelle. Et dommage pour l'international sénégalais qui ne va pas débuter le championnat à cause d'une rupture du ligament à la cheville gauche. Ce qui l’a éloigné du terrain de novembre à avril, pratiquement 6 mois, "ce qui a handicapé ma saison". Des moments difficiles, ça m'a vraiment touché", se désole-t-il.



Cette année, Bassirou Ndiaye a fait une bonne saison. Grâce à ses performances, il est courtisé par plusieurs clubs en Belgique, en Allemagne, en Ligue 1 avec Amiens et Lorient.



Élu Joueur du centre de formation du FC Sochaux en octobre 2022 et en février 2023, il s'engage finalement avec le FC Lorient. Auteur de 21 buts, 7 passes décisives et de 4 penalties , Bassirou promet de faire une bonne saison avec son nouveau club.



L'attaquant sénégalais a comme idole Neymar Junior et avoue qu’il suit souvent les vidéos du Brésilien depuis son enfance. Ses clubs de rêves sont Barcelone, Marseille et Arsenal.



Concernant l’équipe nationale des U23, Bass affirme qu'il est très heureux de porter le maillot de l'équipe nationale, tout en n'étant pas surpris de sa convocation, vu ses performances en club.



Par contre, Bassirou regrette leur élimination. "On voulait tous aller à la Can et aller aux Jeux olympiques, mais l'homme propose, Dieu dispose. L’élimination était amère. On était tellement dessus, vu l'effectif qu'on avait. Dommage qu'il y ait des jours sans. C’est une défaite qui m'a fait trop de mal. C'était difficile, mais il fallait accepter et aller de l’avant", fait-il savoir lors de l'entretien accordé à Seneweb.



Par rapport à la performance des équipes nationales qui ont remporté la Can U17 la Can U20 ainsi que le Chan, Bass magnifie le travail effectué par les coachs sénégalais. Ces trophées africains sont une motivation supplémentaire et sont le fruit d’un long travail.



Comme tout joueur sénégalais, son rêve c'est de jouer avec l'équipe nationale A en 2024. Et pour cela, Bassirou est prêt à faire les efforts qu'il faudra pour y arriver. Bien qu'il y ait de très bons joueurs dans la Tanière, il y aura toujours de la place pour la nouvelle génération. Il suffit d'y croire.



Bassirou Ndiaye rêve de devenir un grand joueur comme Sadio Mané, suivre ses pas et faire du social et également réaliser les rêves de son père, c'est-à-dire triompher malgré son absence. «Je sais que là où il est, il sera fier de moi».