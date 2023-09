Sorcellerie dans le football au Sénégal : La Ligue professionnelle brandit des sanctions

C’est une information du média en ligne "Afrik Foot". Le Sénégal a décidé de sanctionner la pratique de la sorcellerie dans le football. La décision a été prise par la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) samedi dernier, lors du tirage au sort des équipes pour l’établissement du calendrier des matchs de la prochaine saison.





Les contrevenants s’exposent à de « lourdes sanctions »





Il est désormais interdit d’introduire « dans les stades des objets ayant un lien quelconque avec des pratiques de sorcellerie, notamment des gris-gris et des objets mystico-religieux. Des commissaires seront chargés du contrôle et les équipes reconnues coupables seront sanctionnées. Il ne s’agit pas de sanctions financières dérisoires comme 100 000 FCFA, 200 000 FCFA ou même 1 million, mais de lourdes amendes » indique Me Pape Sidy Lo, président de la Commission juridique de la LSFP sur la chaîne 2STV.