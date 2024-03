Sous la menace d'une relégation : Diambars et Génération Foot, des académiciens en eaux troubles

Classés respectivement à la dernière place et à la 11e place, Diambars (13 pts) et Génération Foot vivent des moments difficiles en Ligue 1. Les deux Académies qui dominaient le championnat naguère sont aujourd’hui menacées de relégation. Cette situation s’explique par le départ de plusieurs joueurs, mais aussi par la décision de la fédération de ne plus autoriser les centres de formation à jouer sur leurs terrains respectifs.











Il y a huit mois, Génération Foot remportait le championnat de Ligue 1 pour la 3e fois de son histoire, en devançant de 10 points le 2e, Casa Sport, tandis que Diambars terminait à la 4e place. Mais aujourd’hui, les deux clubs académiciens, qui ont formé de nombreux internationaux tels que Sadio Mané, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye, connaissent des moments difficiles en Ligue 1. En effet, après 16 journées de championnat, Diambars, dernier du classement avec 13 points, et Génération Foot, 11e avec 15 points, sont sous la menace de la relégation.









Réputés pour leur beau jeu et pour avoir formé de nombreux joueurs internationaux, Diambars et Génération Foot ont du mal cette saison à enchaîner les bonnes performances en championnat. Vainqueur du championnat en 2013, Diambars compte cette saison le deuxième plus grand nombre de défaites en championnat (7) ainsi que la plus mauvaise défense du championnat (23 buts encaissés). Quant à son homologue Génération Foot, il possède la deuxième plus mauvaise défense du championnat (19 buts encaissés) et le deuxième plus faible nombre de buts marqués en Ligue 1 (9 buts).









Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le premier est que, étant des centres de formation ayant déjà formé de grands noms du football africain, ils perdent chaque année leurs meilleurs éléments, ciblés par des clubs européens, voire africains. C’est le cas cette année pour Génération Foot, qui a vu partir 25 joueurs de son effectif. Le Diambars de Saly a lui aussi perdu plus de 12 joueurs, tous partis à l’étranger. Le départ de nombreux jeunes talents n’est pas le seul facteur de contre-performance des académiciens. La décision de la Fédération sénégalaise de football de ne plus permettre aux académiciens de jouer sur leurs terrains a sans doute été le facteur le plus déterminant dans les mauvais résultats de Diambars et Génération Foot. En effet, sans leurs installations où ils ont l'habitude de s'entraîner, les deux clubs ont perdu un avantage important.













Cependant, avec une nouvelle génération de jeunes talents qui arrivent, dont certains ont été champions d'Afrique U17 tels qu'Amara Diouf, Serigne Fallou Diouf et Serigne Diouf (Génération Foot), ainsi que Yaya Diémé, Mamadou Aliou Diallo et Lansana Traoré(Diambars), les deux clubs peuvent encore redresser la barre dans la seconde moitié du championnat et éviter la relégation en Ligue 2.