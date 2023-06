Sports : La Fédération sénégalaise de football annonce la reprise des compétitions

Après les violentes manifestations qui avaient mis à l'arrêt les compétitions nationales, la Fédération sénégalaise de football (FSF) vient d'annoncer la reprise des différents championnats nationaux.





Dans une note, la FSF précise que c'est pour terminer les compétitions et pouvoir désigner à temps ses représentants aux compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). "Il est porté à la connaissance des présidents de la Ligue de football amateur (LFA), de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), des présidents de ligue régionale de football et des présidents de club que la reprise des compétitions est à présent autorisée par l'autorité hiérarchique et sera effective à compter du mercredi 14 juin 2023".





L'entité informe de la nécessité d'établir les convocations dans le respect des délais réglementaires prescrits et de veiller à la bonne tenue des matches en cette période sensible de fin de saison sportive.





Toutefois, la FSF invite les acteurs du football à la vigilance et au fair-play pour une fin de saison sereine et festive.





Ainsi, elle attache du prix à la disponibilité et au patriotisme de chaque acteur pour que cette saison se termine dans la paix et en apothéose.