Stade Demba Diop : la FIFA apporte une bonne nouvelle

Le stade Demba Diop devrait, dans un peu plus d’un an, accueillir de nouveau des matchs de football. C’est le directeur des associations membres de la FIFA et responsable du programme Forward qui apporte la bonne nouvelle. «S’il plaît à Dieu, dans quinze mois on aura un Demba Diop de nouveau opérationnel», a lancé Jean-Marie Kenny, repris par Stades, ce dimanche, en marge d’une visite du chantier de la ladite infrastructure.



La rénovation de Demba Diop est co-financée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la FIFA à travers le programme Forward. L’instance mondiale a injecté en ce sens 3 millions de dollars (près de 2 milliards de francs CFA).



«J’ai visité le chantier et ce que j’ai constaté est qu’il y a une petite difficulté liée à la canalisation d’eau, a révélé Jean-Marie Kenny. Maintenant, les nouvelles que j’ai eues ce matin sont plutôt rassurantes. L’autre fait qui me rassure est que l’équipe chargée de l’ouvrage et la (FSF) se parlent au quotidien.»



Le stade Demba Diop va passer de 14 000 à 20 000 places. «On a une première phase qui consiste à reprendre la tribune couverte et les deux virages. Et la deuxième phase consistera à reprendre la tribune découverte», a délimité le responsable du programme Forward de la FIFA.