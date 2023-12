Stade municipal de Yeumbeul : Le collectif "Yeumbeul debout" réclame l'achèvement des travaux

Les membres du collectif "Yeumbeul debout" sont très remonté contre leur maire.Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse pour protester contre le retard des travaux du stade municipal. En effet, ces derniers réclament l’achèvement des chantiers à l’arrêt qui devaient être livré au mois de janvier 2024.



Ces membres condamnent avec fermeté ce qu'ils appellent un comportement très irresponsable de l'actuel maire de la commune de Yeumbeul nord qui conçoit le site comme un dépotoir de gravats provenant de l'hopital Aristide le Dantec.



"Le Département de Keur Massar d'où nous nous réclamons et auquel en sommes-nous très fiers, est laissé en rade sur toute son existence. Yeumbeul étant une partie intégrante de ce 46éme département, souffre de tous les maux. Les loisirs commencent par les airs de jeux d'abord, lieux de rencontres des enfants Pour la construction d'un stade à GADAYE, un budget d'investissement à hauteur de 1.139.884.180 F CFA a été voté. Le potentiel financier est là, car l'ancien maire Daouda Ndiaye, lors de sa fin de mission, avait laissé dans les caisses de la commune, une somme de huit cent millions (800.000.000 F CFA) de nos francs, et s'y ajoutent les sept cinquante-quatre millions (754.000.000 F CFA) du FONDS PACASEN, Ce qui fait un total de 1. 565000.000", déclare Assane Mbengue, porte parole du jour



Les membres du collectif interpellent les ministres de la Santé, du Sport dans leur bataille revendicative concernant la situation du stade Gadaye. Ils estiment que construire un stade, c'est construire des footballeurs, des basketteurs, des handballeurs des athlètes, des lutteurs, des stadiers, des gardiens.



Ainsi une marche pacifique est prévue ce vendredi 22 décembre.

Le maire Babacar Ndiaye a été contacté par nos soins sur les accusations portées sur sa personne. Ce dernier a informé qu'il a déjà rencontré le comité de suivi du stade et des dispositions ont été prises concernant ce sujet