Succession de Djamel Belmadi en Algérie : Un nom familier des Sénégalais annoncé





Le sort de Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne semble scellé. Après une deuxième élimination consécutive en phase de groupe de la CAN, cumulée à la non qualification au Mondial 2022, le vainqueur de la CAN 2019 devrait céder sa place . Mais qui pour le remplacer ?





Si le nom de Madjid Bougherra est annoncé, le favori à ce jour, selon Nabil Djellit, semble être Hervé Renard. Souvent annoncé comme potentiel successeur d'Aliou Cissé et marié à une sénégalaise, Renard pourrait faire un tour en Algérie.





"Le nom d'Hervé Renard fait la quasi unanimité chez les supporters des Fennecs. Pour rappel, le double champion d'Afrique a déjà coaché en Algérie (2011, USM Alger). A suivre", affirme Nabil Djellit.

Actuellement, Hervé Renard est le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il a déjà remporté deux fois la CAN. D'abord avec la Zambie en 2013 puis avec la Cote d'Ivoire, 3 ans plus tard, faisant de lui le premier sélectionneur à remporter la CAN avec deux nations différentes.