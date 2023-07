Suède - Suisse (Mondial Féminin) : une célèbre joueuse quitte soudainement le terrain avant le coup d’envoi

La Suède affrontait tôt ce matin la Suisse, dans le cadre des matchs de poule du mondial féminin de football qui se déroule en Australie et en Nouvelle Zélande. La rencontre s’est soldée par un score nul et vierge (0-0).



Avant le début de ce match, une scène curieuse s’est produite. Ada Hegerberg, la joueuse star de l’équipe suédoise a soudainement pris la direction des vestiaires après l'exécution des hymnes nationaux. Les spectateurs étaient naturellement surpris.





Une gêne à l’aine selon la Fédération norvégienne de football





Quatre minutes après la sortie du Ballon d’Or 2018, le speaker du stade a annoncé son remplacement par Haug, sa coéquipière. Selon la Fédération norvégienne de football, la joueuse a eu une gêne à l’aine lors de l’échauffement. Ce qui pourrait occasionner une blessure si elle décidait de jouer le match. En tout cas pour Bild qui rapporte l’information, on parle depuis un certain temps de différends entre Hegerberg et son entraîneuse Hege Riise.





Elle avait boycotté la sélection entre 2017 et 2022





De plus, avant la coupe du monde, des rumeurs circulaient sur une mauvaise ambiance au sein de l’équipe nationale norvégienne. Le Ballon d’or 2018 avait déjà boycotté la sélection entre 2017 et 2022 parce que le football féminin, selon elle, n’était pas suffisamment valorisé dans la fédération norvégienne de la discipline.





La joueuse considérait aussi que les rémunérations étaient faibles. Scandale ou blessure ? La scène est pour le moins étrange.