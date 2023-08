Super Coupe de la CAF : La finale se tiendra en Arabie Saoudite

La finale de la Super Coupe de la CAF opposant Al Ahly du Caire et l'Union Sportive de la Médina d'Alger ("USMA") se déroule, cette année, en Arabie Saoudite. La Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération saoudienne de Football (SAFF) ont conjointement annoncé cette nouvelle. Après les éditions de 2019 et 2021 organisées à Doha, c'est la ville de Taïf en Arabie Saoudite qui aura l'honneur d'accueillir l'édition 2023 de la compétition le 15 septembre prochain. Cette rencontre, mettant en opposition le vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique et le vainqueur de la Coupe de la CAF, reste un moment capital dans le calendrier de la Confédération Africaine de Football.





Le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, justifie ce choix en mettant en avant les progrès accomplis par le football saoudien, qui attire cette année plusieurs stars du football mondial. "Nous sommes extrêmement ravis d'élargir le territoire de la Super Coupe de la CAF Total Energies en l'amenant en Arabie Saoudite, un pays qui a réalisé d'importants progrès sur la scène footballistique mondiale. Le football africain occupe actuellement une place de choix à l'échelle internationale, et il est tout à fait approprié qu'à une époque où de nombreuses vedettes internationales se rendent en Arabie saoudite, le football africain soit également partie prenante de ce mouvement," a-t-il affirmé.