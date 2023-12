SUPER LEAGUE: LES CLUBS QUI ONT DIT OUI, LES CLUBS QUI ONT DIT NON... LE POINT APRÈS CETTE FOLLE JOURNÉE

De nombreux grands clubs européens se sont positionnés jeudi après que la Cour européenne de justice a rendu son verdict concernant le projet de Super League, porté par le Real Madrid et le Barça, et la légalité du monopole de l'UEFA sur le football européen.





Alors que la Super League a repris de l'épaisseur, de nombreux clubs se sont prononcés favorablement et plus majoritairement défavorablement sur ce projet ce jeudi durant l'une des journées les plus importantes de l'histoire du football européen. Au rayon des pro-Super League ont trouve sans surprise le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux géants espagnols étaient à l'initiative du projet en 2021. En Italie, Naples et son président Aurelio de Laurentiis se sont félicités de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur la fin du monopole de l'UEFA concernant l'organisation des compétitions européennes. Le Napoli ne ferme pas la porte à la Super League.









Les grands clubs français avec l'UEFA





Ce n'est pas le cas d'une grande majorité de clubs européens qui, à travers des communiqués ou la prise de parole de leurs présidents ont exprimé leur soutien à l'UEFA et à l'ECA tout au long de la journée. En France, c'est le cas de l'OM (par la voix du président Pablo Longoria), de l'OL, du PSG et de Monaco.





Sous l'impulsion de Javier Tebas, président de LaLiga, les clubs espagnols, dont l'Atlético de Madrid, Séville, Villarreal, la Real Sociedad et Valence, sont très majoritairement opposés au projet.